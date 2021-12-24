Пожилой мужчина, который в 30-градусный мороз ночует на земле у мусорных контейнеров в Казани, попал на камеру мобильного телефона социальной работницы пункта помощи "Приют человека". Как сообщают социальные сети, кадры женщина сделала у дома № 6 по улице Гудованцева.

"Бездомный мужчина уже несколько дней спит около мусорных контейнеров рядом с нашим пунктом помощи. Спит прямо на земле, а температура по ночам в Казани опускается до -29. Однако, при всем своем крайне плачевном состоянии, он отказывается ехать в "Приют человека". К сожалению, это образ жизни, некоторые бездомные полностью утратили социальные навыки, и даже с помощью психологов и социальных работников уже не смогут восстановиться", - говорится в сообщении.

Казанцы в комментариях призвали увезти мужчину в приют силой, поскольку в противном случае его ждет гибель на улице.