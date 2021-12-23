В Мензелинске ночью на пожаре погибли супруги, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

В четвертом часу ночи 23 декабря экстренные службы получили сообщение о пожаре на Некрасова. Приехавшие спасатели установили, что горит бревенчатый дом. Строение было полностью по всей площади охвачено открытым огнем.

Пожарные быстро справились с пламенем, площадь возгорания составила 48 квадратных метров. При разборе выгоревших конструкций строения были найдены два тела. Супруги погибли. Причины пожара сейчас устанавливают дознаватели.