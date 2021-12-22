В Татарстане изъяли браконьерские сети, длина которых равна расстоянию от Казани до Иркутска, об этом рассказали сегодня, 22 декабря, на заседании республиканского совета по вопросам сохранения водных биоресурсов.

За 5 лет (с 2017 по 2021 год) в Татарстане к административной ответственности были привлечены более 19 тыс. нарушителей, против особо наглых нарушителей возбудили 714 уголовных дел. Из водоемов было изъято 40 тыс. незаконных орудий лова — общая длина браконьерских сетей равна расстоянию от Казани до Иркутска - более 3500 километров. Удалось предотвратить ущерб на 812 млн рублей, отмечает "Бизнес Онлайн".

Остается больным вопрос о ликвидации браконьерских станов. На сегодня ликвидировано 64 из 84-х. По остальным идет процесс судебного урегулирования.