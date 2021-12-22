Главное управление МЧС РФ по РТ распространило предупреждение, в котором говорится о резком похолодании в республике. По данным синоптиков, сегодня с 23 часов и до 9 утра четверга, 23 декабря, в Татарстане температура воздуха опустится до 30 градусов мороза.

Сотрудники МЧС рекомендуют без особой на то нужды не выходить из дома, чтобы не допустить переохлаждения и обморожений. Важно следить, чтобы дети и домашние животные не находились продолжительное время на улице, стоит также отложить на потом запланированные дальние поездки.

Одеваться лучше многослойно и тепло, обязательно носить варежки, шапки и шарфы. Находясь на улице, важно постоянно двигаться. Автомобилистам стоит следить за дистанцией, избегать резких маневров и внезапных торможений.