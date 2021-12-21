Депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" внесли в Государственную думу законопроект о введении новой ежемесячной выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы идеи предлагают ввести именно такой ежемесячный базовый доход уже с 1 января 2022 года. Выплата должна назначаться в связи с рождением первого или последующего ребенка на каждого из детей до совершеннолетия. При этом предлагается продолжать назначать выплату родителям до тех пор, пока младшему ребенку в семье не исполнится 18 лет.

По подсчетам авторов инициативы, предлагаемая мера затронет 60 миллионов россиян, а общий объем максимально возможных расходов составит 7,2 миллиарда рублей в год.