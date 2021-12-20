В Роспотребнадзоре изучают возможность ввести в России штрафы за отказ от вакцинации от коронавируса Об этом в эфире "России-1" заявила главный санитарный врач страны Анна Попова.

Сейчас, заявила Попова, изучается соответствующий опыт других стран.

"Посмотрим, насколько он эффективен и применим", - отметила глава Роспотребнадзора.

Из иностранного опыта стоит отметить Австрию: там решили за отказ от прививки штрафовать на 3600 евро. В США решили штрафовать по-крупному: если в компании более 100 сотрудников, то отказ одного из них от прививки грозит солидным штрафом всей компании.