В Казани на Танковой водитель BMW на высокой скорости взял на таран два чужих автомобиля и скрылся с места аварии. Сначала он протаранил "Опель", а потом еще одного "немца" - BMW. Нужно отметить, что с последней вышел довольно эффектный трюк: машину от удара отбросило в столю, а потом на дерево.

Водитель не учел только одного: его номера запомнили очевидцы аварии, сообщает "Татарстан-24"

По этим данным сотрудникам ГИБДД не составило большого труда найди "летчика" в его же собственном дворе. Его разбитая машина стояла тут же, но самого водителя дома не оказалось. Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку, с его владельцем еще предстоит разобраться.