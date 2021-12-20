В Казани после ночного снегопада встало движение на дорогах. Заметенные дороги образовали 9-балльные пробки. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", на 8 утра в Казани наблюдаются плотные заторы на проспекте Победы, Сибирском, Оренбургском и Мамадышском трактах, улицах Николая Ершова, Патриса Лумумбы, Аграрной, Космонавтов, Аделя Кутуя, Гвардейской, Юлиуса Фучика, Комиссара Габишева, Мира.

Стоят Танковое кольцо и проспект Универсиады (от Оренбургского тракта до Танкового, в сторону центра). Пробки отмечены также на улицах Лево-Булачной, Павлюхина, Ташаяк, Маршала Чуйкова, Копылова, Тэцевской.

Кроме того, полностью встали въезды в город со стороны Куюков, Усад, Званки, Осиново, Юдино, серьезные заторы и на Горьковском шоссе.

Также сообщает о как минимум 9 авариях.