В Казани в торговом центре "Порт" на Оренбургском тракте закрылся супермаркет "Ашан", сообщает "БИЗНЕС Online".

На здании уже нет вывески магазина, а на входе повесили объявление о том, что "Ашан" прекращает работу с конца ноября. В самом ТЦ отключили эскалатор, который вел на нулевой этаж, где и располагался "Ашан".

Сейчас в Казани остались работать два "Ашана" в ТРЦ "Южный" и "Парк Хаус", три супермаркета — в ТЦ "Модная семья", на улице Сабан, 7а и Комиссара Габишева.

Ранее стало известно, что французская сеть "Ашан" начала закрывать магазины в России по причине неудовлетворительных результатов работы. Закрылось уже 17 магазинов.