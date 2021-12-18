В Ростовской области участковый решил не воспринимать всерьез звонок от ребенка, сообщавшего, что "маму убивают", и теперь страж порядка предстанет перед судом.

Трагедия произошла в посёлке Зимовники. В полицию позвонила 11-летняя девочка и рассказала, что её маму избивает отчим, а в руках у него ножик. Участковый решил, что ребенок балуется, и не стал сообщать о вызове в дежурную часть, не поехал по адресу и сам.

В итоге женщина умерла от ножевых ранений, которые мужчина нанес ей прямо на глазах у троих детей.

Тело убитой мужчина спрятал, полицейские нашли останки только спустя 10 дней возле мусорных баков. Сам сожитель был найден повешенным.

Участковый, не вмешавшийся в ситуацию вовремя, обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса "Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека". Следствие по делу завершено, материалы направлены в суд.