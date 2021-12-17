Родственникам мужчины, с могилы которого спилили православный крест в селе Актаныш в Татарстане, предложили альтернативный вариант - перезахоронение.

По словам родных Виктора Смирнова, им предлагали перезахоронить тело умершего на другом кладбище, сообщает "Газета.Ru".

С таким предложением к скорбящей родне вышел местный участковый, но семейство тревожить прах покойного родственника не соглашается.

"Мы считаем, что это какая-то дикость. Кроме того, у нас нет никаких законных оснований для этого. Да и как можно перезахоронить, не нарушив волю усопшего, исполнение которой гарантировано в том числе законом?" — рассказала родственника покойного Грегоржевская.