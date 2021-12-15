В Казани скончалась известный журналист Земфира Гильмутдинова, которая много лет отдала работе в журнале "Сәхнә" и в пресс-службе Татарской государственной филармонии.

В последнее время Гильмутдинова курировала работу отдела по реализации национальной политики в области языковой культуры аппарата исполкома города Казани.

Журналистка заболела коронавирусной инфекцией. Она проходила лечение в железнодорожной больнице Казани, и сегодня ее перевели из реанимационного отделения. Но около 7 утра наступила смерть из-за тромба, сообщает ИА "Татар-информ" со ссылкой на замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитову.

Земфира Загидовна родилась 13 марта 1967 года в Тюлячинском районе. Окончила Казанский государственный институт культуры. В 2002-2014 годах работала в редакции журнала «Сәхнә», с 2014 года — в пресс-службе Татарской государственной филармонии. С сентября текущего года курировала работу отдела по реализации национальной политики в области языковой культуры аппарата казанского исполкома.