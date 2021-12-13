Романтической драмой закончилась идея молодого парня в Казани сделать публичное предложение руки и сердца. Он организовал целое шоу в центре города, с музыкой, фейерверками, массовкой недалеко от мечети "Кул-Шариф". Влюбленного романтика поддержали не только друзья, но и случайные прохожие, которые тоже начали болеть за парня и желать, чтобы она ответила "да".

Но вопреки всеобщим ожиданиям, девушка, ради которой устраивали шоу, сказала парню "нет", чем разочаровала не только поклонника, но и всю толпу. Нашлись даже те, кто освистал девушку и обложил ее отборным матом. Расстроенный романтический герой не забыл поблагодарить всех собравшихся за поддержку и удалился в противоположном направлении от того, куда ушла девушка.