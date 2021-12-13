Следственный комитет в Татарстане возбудил уголовное дело после массового отравления хлором в бассейне. Отравились 9 человек, среди них трое - дети.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СУ СК по Татарстану.

Все случилось сегодня утром в бассейне в поселке Кульсеитово в Казани, люди получили отравление, предположительно парами хлора.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - сообщили в СК.

По предварительным данным, все отравившиеся были посетителями частного бассейна. Шестеро из них сейчас находятся под наблюдением врачей.