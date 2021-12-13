Житель Татарстана сегодня утром провалился под лед Камы на мотовездеходе, который сделал сам. 35-летний рыбак ушел под лед недалеко от Лаишево, сообщили в пресс-службе МЧС РТ.

Своими силами мужчина выбраться из ледяной воды не смог, очевидцы позвонили спасателям. Сотрудники МЧС приехали быстро и смогли вызволить замерзшего и перепуганного рыбака из ледяного плена при помощи судна на воздушной подушке.

От медпомощи мужчина отказался.

Теперь рыбаку предстоит заплатить штраф за выход на тонкий лед. В МЧС напомнили, что, пока толщина льда в Татарстане не достигнет 7 сантиметров, выход на него и выезд транспортных средств категорически запрещены.