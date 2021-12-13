Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что теперь россияне, которые переболели коронавирусом, но к врачам не обращались, тоже смогут получить сертификат. Речь идет о тех, кто болел после 1 января 2021 года.

"Для граждан, которые имеют положительные тесты после 1 января 2021 года и по которым в медицинских организациях не был поставлен диагноз, будет предложено пройти в соответствующих медицинских лабораториях анализы на наличие антител, при этом мы не будем мерить антитела с точки зрения их количества, мы будем получать только результат "да" или "нет". Соотносить эти данные с базой положительных тестов и при совпадении ПЦР-теста и данных о наличии антител, полученных сейчас, гражданину будет выдаваться соответствующий документ о том, что он переболел, и срок действия документа будет устанавливаться на год", - сказала она на рассмотрении законопроекта о QR-кодах на заседании фракции ЕР в Госдуме.

Голикова уточнила, что людям, которые не проходили тестирования методом ПЦР, но уверены, что они переболели, тоже предложат сделать тест на антитела. Им тоже дадут сертификат, если антитела найдутся, но только сроком на 6 месяцев, сообщает ТАСС.

Кроме того, Голикова сообщила, что россияне, привившиеся иностранными вакцинами от коронавируса, смогут получить сертификат о вакцинации на полгода после теста на антитела.