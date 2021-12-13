В ряде российских регионов стоимость литра топлива превысила 60 рублей за литр. Стоит ли и татарстанцам ожидать подобного, рассказала генеральный директор ООО "ТрансНефтеПродукт" Эльмира Башкова. Она уверена, что Татарстану должно повезти больше, чем иным регионам страны:

"В этом нам повезло, нам не нужно много затрачивать на логистику, так как заводы есть в Татарстане. А вот в регионах, куда топливо поставляют по железной дороге, в себестоимость входит и транспортировка", - пояснила Башкова.

Впрочем, данные факты не должны расслаблять жителей Татарстана. По мнению эксперта, рост цен на топливо в следующем году будет значительным, ценники могут стать выше на 30%.

"Это зависит от решения регулятора – если с нового года повышаются акцизы и снижается таможенная пошлина, то выгоднее будет продавать на экспорт, чем на внутренний рынок. И если эту ситуацию не изменят, или государство не отрегулирует, то рост цен на топливо будет значительный, порядка 20-30%", - рассказала Эльмира Башкова, пишут "Челнинские известия".

В целом рост цен в стране с конца прошлого года оказался существенным: АИ-92 повысился на 8,2%, АИ-95 - на 7,9%, ДТ - на 9,3%, тогда как уровень инфляции составил 7,57%.