Платные парковки в Казани оккупировали дорогие иномарки без номеров: водителям жалко 50 рублей?

Каждый казанский автомобилист знает, прежде чем поехать в центр города, неважно на каток или в кино, а может просто прогуляться, надо подумать, где оставить машину. Но вот не задача! В приложение паркинга полно свободных мест, а в реальности машину поставить негде.

Сегодня большая часть платных парковок занята автомобилями с закрытыми номерами или вовсе без них. Зачастую такие нарушители оставляют свои машины на целый день, тем самым создавая неудобства другим владельцам авто. И что самое интересное в основном уклоняются от уплаты хозяева именно дорогих иномарок. Стоянка же стоит по Казани в среднем от 30 до 70 рублей в час.

Фото: Карина Косенкова

Так, например, на парковке возле парка Черное озеро, из 80 парковочных мест 65 заняты машинами без госномера. Это почти 82 % от общего количества всех мест.

На сегодняшний день наказание за скручивание номеров федеральным законом не предусмотрено. Эвакуировать автотранспорт без номерного знака с муниципальных парковок пока в республике не могут. Однако, в Казани, по примеру столицы, такую практику рассматривают. Как сообщил Марат Хисамутдинов в интервью «Казанским ведомостям», Комитет по транспорту повторно вышел с инициативой в республиканские органы власти. Как и в Москве такие машины будут забираться по решению антитеррористической комиссии, если они находятся в пределах 300 метров от станций метро и мест массового скопления людей.

"Эвакуация будет бесплатной для владельца машины, потому что формально нет нарушения правил дорожного движения. Однако если же будет доказано, что авто стояло на парковке свыше 15 минут без номеров — все равно придет штраф за ее неоплату", - отметил Марат Хисамутдинов.

Фото: Карина Косенкова

Ранее для борьбы с нарушителями в качестве эксперимента на участках муниципальных парковок установили стационарные комплексы фотофиксации Sova-m и «Страж». Эти комплексы фиксируют момент парковки транспортного средства до того, как водитель успеет прикрыть или снять государственный регистрационный знак.

"Пока мы еще находимся в режиме тестирования новых систем, но благодаря им уже почти 160 человек получили штрафы по 2,5 тысячи рублей. По мере того, как технические моменты будут отлажены, это будет практически неукоснительное привлечение к ответственности всех нарушителей", – рассказал замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.

Найдем лом, как говорится

Есть другой метод идентификации автомобиля без номера на платных парковках. Владельцев машин можно будет определить по RFID-меткам (способ автоматической идентификации объектов), расположенным под лобовым стеклом. Но для этого необходимо законодательное основание. Об этом сообщил глава Совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана Рифкат Минниханов в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым».

"Говорят, против лома нет приема, но мы найдем лом, как говорится. Это все временно. Необходимо ужесточение административного законодательства. В этом году на полтора миллиона нарушений больше, чем в прошлом году", - сказал Минниханов.

Ну а пока комплексы работают в тестовом режиме, а новые методы выявления нарушителей не введены, пешие инспекторы продолжают осматривать парковки и вручную убирать листы бумаги, снег и другие предметы. Штраф за неоплату парковки по-прежнему в размере 2500 рублей.