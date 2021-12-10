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Фото: Карина Косенкова

Платные парковки в Казани оккупировали дорогие иномарки без номеров: водителям жалко 50 рублей?

10.12.2021, 18:25 188 prokazan.ru
Что ждет казанцев за оставленный автомобиль без номера?

Каждый казанский автомобилист знает, прежде чем поехать в центр города, неважно на каток или в кино, а может просто прогуляться, надо подумать, где оставить машину. Но вот не задача! В приложение паркинга полно свободных мест, а в реальности машину поставить негде.

Сегодня большая часть платных парковок занята автомобилями с закрытыми номерами или вовсе без них. Зачастую такие нарушители оставляют свои машины на целый день, тем самым создавая неудобства другим владельцам авто. И что самое интересное в основном уклоняются от уплаты хозяева именно дорогих иномарок. Стоянка же стоит по Казани в среднем от 30 до 70 рублей в час.

Фото: Карина Косенкова

Так, например, на парковке возле парка Черное озеро, из 80 парковочных мест 65 заняты машинами без госномера. Это почти 82 % от общего количества всех мест.

На сегодняшний день наказание за скручивание номеров федеральным законом не предусмотрено. Эвакуировать автотранспорт без номерного знака с муниципальных парковок пока в республике не могут. Однако, в Казани, по примеру столицы, такую практику рассматривают. Как сообщил Марат Хисамутдинов в интервью «Казанским ведомостям», Комитет по транспорту повторно вышел с инициативой в республиканские органы власти. Как и в Москве такие машины будут забираться по решению антитеррористической комиссии, если они находятся в пределах 300 метров от станций метро и мест массового скопления людей.

"Эвакуация будет бесплатной для владельца машины, потому что формально нет нарушения правил дорожного движения. Однако если же будет доказано, что авто стояло на парковке свыше 15 минут без номеров — все равно придет штраф за ее неоплату", - отметил Марат Хисамутдинов.

Фото: Карина Косенкова

Ранее для борьбы с нарушителями в качестве эксперимента на участках муниципальных парковок установили стационарные комплексы фотофиксации Sova-m и «Страж». Эти комплексы фиксируют момент парковки транспортного средства до того, как водитель успеет прикрыть или снять государственный регистрационный знак.

"Пока мы еще находимся в режиме тестирования новых систем, но благодаря им уже почти 160 человек получили штрафы по 2,5 тысячи рублей. По мере того, как технические моменты будут отлажены, это будет практически неукоснительное привлечение к ответственности всех нарушителей", – рассказал замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.

Найдем лом, как говорится 

Есть другой метод идентификации автомобиля без номера на платных парковках. Владельцев машин можно будет определить по RFID-меткам (способ автоматической идентификации объектов), расположенным под лобовым стеклом. Но для этого необходимо законодательное основание. Об этом сообщил глава Совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана Рифкат Минниханов в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым».

"Говорят, против лома нет приема, но мы найдем лом, как говорится. Это все временно. Необходимо ужесточение административного законодательства. В этом году на полтора миллиона нарушений больше, чем в прошлом году", - сказал Минниханов.

Ну а пока комплексы работают в тестовом режиме, а новые методы выявления нарушителей не введены, пешие инспекторы продолжают осматривать парковки и вручную убирать листы бумаги, снег и другие предметы. Штраф за неоплату парковки по-прежнему в размере 2500 рублей.

Дороги Татарстан Казань Общество Штрафы
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01:00, 04.12.2021
Полицейского, изнасиловавшего 27 девушек, выпустят из колонии раньше срока
20:00, 03.12.2021
У Градского после смерти нашли неоплаченные налоги более чем на полмиллиона рублей
12:38, 03.12.2021
Подростки пытались убить родителей своей 14-летней подружки
12:12, 03.12.2021
Минздрав до конца года изменит список противопоказаний к прививке от коронавируса
10:38, 03.12.2021
Пожарный покончил с собой из-за выгорания и депрессии
09:18, 03.12.2021
У пережившей пожар певицы Марины Хлебниковой началось заражение тканей лица
08:45, 03.12.2021
Всегда сдержанный Путин ударил кулаком по столу во время доклада главы Минтруда о зарплатах
05:00, 03.12.2021
Пьяная бабушка пыталась зарезать малолетнего внука
20:00, 02.12.2021
Убивший троих пенсионер скрывался от полиции в платье
14:12, 02.12.2021
Трассу Москва-Казань подумывают продлить до Китая
10:35, 02.12.2021
Завуч сбила школьницу и вместо больницы повезла ее катать по городу
09:35, 02.12.2021
Смертность в России за последний год стала рекордной со времен ВОВ
08:59, 02.12.2021
Старшеклассник умер прямо на итоговом сочинении в классе
08:21, 02.12.2021
Зависимых вычислят на глазок: новый порядок выдачи справок водителям начнет работать с 1 марта
07:00, 02.12.2021
В колонии покончил с собой Академовский маньяк Лыткин
05:00, 02.12.2021
Путин готовится сделать важные заявления 23 декабря, журналистов для освещения Кремль выберет сам
00:01, 02.12.2021
Участковый украл из квартиры умершего ветерана ВОВ боевые награды
19:00, 01.12.2021
Иммунолог сообщил, когда в России начнется пятая волна коронавируса из-за омикрон-штамма
13:17, 01.12.2021
Бабушка-паук сбежала от полиции по балконам после того, как пригрозила взорвать дом
12:59, 01.12.2021
Срок действия ПЦР-тестов сократят с 72 до 48 часов из-за омикрон-штамма коронавируса
11:34, 01.12.2021
Успешный бизнесмен совершил суицид прямо на глазах у бывшей возлюбленной
09:39, 01.12.2021
Трехлетняя девочка голышом выпрашивала еду и воду у доставщика в подъезде
08:28, 01.12.2021
Мужчина задохнулся без кислорода в ковидном госпитале
07:26, 01.12.2021
Челябинский аэропорт закрыли из-за ночного ЧП с самолетом из Казани с 32 пассажирами
07:00, 30.11.2021
Российские власти решили не использовать слово «QR-код» из-за негатива граждан
06:00, 30.11.2021
Искусственный разум займется анализом психики россиян по социальным сетям
01:00, 30.11.2021
Попросила прохожих вызвать скорую: школьницу госпитализировали после изнасилования педофилом
20:00, 29.11.2021
В Кремле рассказали о дальнейших мерах по штамму коронавируса Омикрон
19:00, 29.11.2021
Певец Элвин Грей снялся в новогодней комедии «Елки-8»
11:40, 29.11.2021
Охранявший осужденного полицейский спросонья ранил себя и выстрелил в коллегу
09:24, 29.11.2021
Мужчину и молодую девушку нашли убитыми в закрытой квартире
09:08, 29.11.2021
Воля случая: мужчина вышел на балкон и выпал с 16 этажа на случайного прохожего
08:36, 29.11.2021
Умирающий от коронавируса идейный антиваксер попросил перед смертью сделать ему прививку
08:23, 29.11.2021
В ВОЗ заявили, что переболевшие коронавирусом могут заразиться штаммом омикрон
05:00, 29.11.2021
Онколог перечислил продукты, которые провоцируют развитие рака
00:01, 29.11.2021
15-летняя школьница отравилась противозачаточными таблетками
20:00, 28.11.2021
Вынесен приговор студентам, которые 8 часов истязали несовершеннолетнюю девушку
19:00, 28.11.2021
Вирус с последствиями: умерла 9-летняя девочка, месяц назад переболевшая коронавирусом
11:53, 28.11.2021
Стала известна причина смерти композитора и певца Александра Градского
10:54, 28.11.2021
Главный пристав региона вломился к беременной подчиненной со спецназом
09:37, 28.11.2021
Врача скорой уволили за его отказ принуждать пациентов к вакцинации
09:09, 28.11.2021
Опасный космический шторм обрушился на Землю 28-29 ноября 2021 года: как уберечься от геоудара
07:48, 28.11.2021
Ночью в больнице умер певец и композитор Александр Градский
05:00, 28.11.2021
Пенсионер более 8 лет насиловал воспитанника детского дома, правда открылась только сейчас
01:00, 28.11.2021
Агрессивная антиваксерша распылила баллончик дихлофоса в росгвардейцев
19:00, 27.11.2021
Киллер имитировал самоубийство, чтобы сбежать из СИЗО
11:18, 27.11.2021
Сотни таджиков приехали к зданию посольства и не смогли объяснить, для чего они собрались
09:41, 27.11.2021
Полиция арестовала депутата за изнасилование 14-летней девочки
09:23, 27.11.2021
Губернатор Кузбасса отправил главу города в отставку за пьянку с гостями во время траура по шахтерам
08:57, 27.11.2021
Россияне скоро смогут получить новую выплату в 20 тысяч - кому она положена?
05:00, 27.11.2021
Более 80 эпизодов в деле: учителя танцев осудили за сексуальное развращение малолетних танцоров
10:14, 26.11.2021
Прокуратура проверит школу, где дети прямо при учителе играли на раздевание
08:53, 26.11.2021
Количество погибших при взрыве на шахте Листвяжная увеличилось до 52 человек
07:00, 26.11.2021
Не судьба: полицейский дважды пытался покончить с собой в кабинете, но остался жив
05:00, 26.11.2021
Мужчина вывез возлюбленную в лес, заставил раздеться и выкопать себе могилу
00:01, 26.11.2021
В Казани отец проданного матерью за 100 тысяч ребенка собирает документы, чтобы забрать малыша
20:00, 25.11.2021
Обвиняемый в краже помощник Курпатова заявил, что знаменитый врач мстит ему за разрыв отношений
16:24, 25.11.2021
Мужчина протаранил ворота на авто и вырезал 72-летней хозяйке дома глаза
15:56, 25.11.2021
Татарстан отправляет в Госдуму 18 поправок, чтобы попытаться сохранить Минниханову статус президента
14:24, 25.11.2021
Мужчина задушил возлюбленную, закатал в ковер и два месяца хранил тело в кладовке
10:05, 25.11.2021
Ребенка вывели на прогулку в детском саду без обуви в одних колготках по снегу
09:35, 25.11.2021
Мужчина обиделся на друзей и сжег дом вместе с ними после застолья
08:50, 25.11.2021
В России зарегистрировали вакцину от коронавируса для детей - скоро во всех поликлиниках
08:06, 25.11.2021
В Кремле призвали не превращать наказание антипрививочников в охоту на ведьм
07:45, 25.11.2021
В Госдуме предложили давать QR-коды еще двум категориям граждан
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Путин согласился продлить действие сертификата для переболевших до 1 года
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В Марий Эл поймали мертвецки пьяного молодого водителя из Татарстана с критической дозой алкоголя
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Росздравнадзор предупредили о скором дефиците лекарств: в числе проблемных регионов - Татарстан
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ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
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Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
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11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
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Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
18:34, 13.10.2021
Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
17:58, 13.10.2021
В одной из московских школ произошла стрельба
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Путин назвал главной проблемой России низкие зарплаты
18:54, 12.10.2021
В Чебоксарах женщина ударила ножом в шею водителя автобуса
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Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
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11:13, 18.09.2021
Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
12:25, 16.09.2021
КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
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Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
09:48, 11.09.2021
Следователь сумел обмануть всех и сбежать с полученной взяткой в 3 миллиона рублей
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Суд дал срок бойцу ММА Максу Топору за то, что тот заступился за девушек
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Вызвал доктора: мужчина запер пришедшего на вызов врача-терапевта в квартире и порезал его
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Хотела большой и чистой любви: молодую девушку жестоко изнасиловали после первого свидания
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Российский диетолог рассказала, какая еда вызывает раннее старение
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Опубликованы кадры из шалаша, в котором изнасиловали и убили двух десятилетних школьниц
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Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
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В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
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Подросток-байкер сбил семью с двумя детьми
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Ребенок выпил бензин-растворитель и умер
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Мужчина с ножом напал на работницу сауны и отобрал смехотворную сумму
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Мужчину убили из-за 5 миллионов и спрятали тело в матрасе
15:26, 07.08.2021
После массовой драки полиция задержала около 10 человек
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Детского врача-психиатра подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки
12:17, 01.08.2021
Президент России поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
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11:09, 31.07.2021
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За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
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Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
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Изрезанные тела матери и сына обнаружили в квартире
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Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
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Новые методы: жестокого убийцу удалось найти по фото в соцсетях через 10 лет после преступления
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Школьники пытались покончить с собой в детском летнем лагере
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Автобус с детской футбольной командой вспыхнул как спичка
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Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
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В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
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Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
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Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
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Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
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В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
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Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
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Сиротами остались трое детей: участкового с 15-летним стажем убили и сожгли
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Мужчина развратил 13-летнюю школьницу во время купания в речке
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Пациент жестоко избил доктора в больнице за просьбу надеть маску
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Мужчина насмерть сбил своего годовалого ребенка
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Возбуждено дело после избиения победительницы шоу Пацанки
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Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
11:31, 09.07.2021
В России появились мошенники, предлагающие бонусы за прививки от ковида
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Сын явился на работу к отцу и поджег его, мужчина умер
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Многодетный отец семерых детей истязал своих отпрысков и теперь ответит за это
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Пострадали 15 детей: мужчину будут судить по 27 эпизодам педофилии и создания детского порно
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Убийственный аромат: двое рабочих погибли при очистке свинофермы
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Мужчина поднял ребенка над головой и швырнул об землю
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10-летнего мальчика насмерть засыпало песком
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Мужчина убил знакомого и вывез его тело на тележке на пустырь
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3 года и штраф в полмиллиона: Путин подписал закон, ужесточающий наказание за повторную пьяную езду
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Пятилетняя девочка запуталась в веревке на самодельных качелях и погибла
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16-летняя девочка во время ссоры зарезала 14-летнего школьника
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Все прошел, а это не осилил: коронавирус убил старейшего российского вора в законе
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А все началось с обычного дождя: трехлетняя девочка и двое пенсионеров погибли в выгребной яме
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Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
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Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
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Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
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Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
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Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
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Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
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Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
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Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
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Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
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Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
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Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
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Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
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Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
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В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
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«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
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Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
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Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
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Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
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Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
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Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью