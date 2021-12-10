В Челябинском СИЗО № 1 обнаружили мертвым арестованного за нападение в подъезде на восьмилетнюю девочку. Информацию подтвердили в региональном Следкоме.

53-летний мужчина обвинялся в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка.

Сейчас по факту смерти арестанта возбудили уголовное дело, найден подозреваемый, его допрашивают.

Нападение на ребенка произошло весной. Мужчина попытался убежать с места преступления, но прохожие сбили его с ног и вызвали полицию. Расследование брал под контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Известно, что убитый в СИЗО насильник ранее был судим за изнасилование, разбой и причинение легкого вреда здоровью.