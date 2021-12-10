Авиакомпанию "Победа" наказали штрафом за обман пассажира в аэропорту Казани, сообщает пресс-служба республиканского Управления Роспотребнадзора.

Один из пассажиров, покупая билет на сайте перевозчика, оплатил три багажных места. Он планировал без проблем перевезти фехтовальное оборудование. Но при регистрации на рейс с него опять взяли всю сумму за багаж (около 6 тысяч рублей), обсчитав по сути клиента на 4 497 рублей.

Роспотребнадзор проанализировал сайт перевозчика и заявил, что невозможно четко определить ни тариф, ни сумму оплаты данного багажа, а до пассажира информацию о доплате за багаж как за специальный никто не доводил.

Фехтовальщик обратился в Роспотребнадзор, и "Победу" оштрафовали на 20 тысяч рублей. Штраф уже оплачен, а деньги, которые незаконно взяли с пассажира, ему вернули.