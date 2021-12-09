Подросток скончался в результате отравления угарным газом в заведенном автомобиле в гараже в Башкирии. Его подруга доставлена в больницу, сообщили в республиканском управлении Следкома.

В селе Алкино 16-летний подросток решил уединиться со своей 19-летней подругой в автомобиле, который стоял в гараже. Ворота гаража были закрыты, приоткрытой была только калитка ворот. Чтобы не замерзнуть, парочка запустила двигатель авто.

"В результате концентрации в помещении угарного газа парень и девушка потеряли сознание. Спустя некоторое время их обнаружил родственник пострадавшей и вытащил ее и молодого человека из гаража, вызвав скорую помощь. К сожалению, подростка спасти не удалось, девушка доставлена в больницу", - говорится в сообщении СКР.