Глава республиканского Управления Роспотребнадзора Марина Патяшина сегодня заявила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в Татарстане приближается к 80%. На сегодня он составляет 72%. По ее словам, для достижения 80% охвата нужно привить еще 300 тысяч жителей республики.

"Мы близимся к достижению 80% охвата взрослого населения нашей республики. На сегодня мы привили почти 72% взрослого населения, и нам остается привить около 300 тыс. наших жителей", — заявила Патяшина в ходе прямого эфира по поводу антиковидных ограничений в Instagram.

В то же время, по словам Патяшиной, низкими остаются темпы вакцинации среди татарстанцев в возрасте старше 60 лет. Доля таких вакцинированных жителей составляет только 60%, тогда как смертность от коронавируса среди пожилых в три раза выше, чем среди иных групп пациентов.