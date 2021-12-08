Следователи в Татарстане продолжают расследовать убийство после обнаружения отрубленной кисти руки под ванной в квартире пенсионера в Набережных Челнах. Оказалось, что кисть была не женской, она принадлежала мужчине.

Судмедэксперты провели дактилоскопическое исследование и восстановили папиллярный рисунок, сообщили "Челнинские известия". Однако сколько лет было погибшему и каким орудием его расчленили, пока неизвестно.

Напомним, месяц назад в квартире 73-летнего пенсионера нашли отрубленную кисть. Страшную находку случайно обнаружил сосед, который заглянул к мужчине, чтобы вместе разобраться с причинами потопа и перекрыть воду. Именно он и увидел под ванной почти мумифицированную кисть руки.

Пожилой мужчина заявил правоохранителям, что не знает, каким образом кисть попала к нему в квартиру.

Следователи продолжают расследование убийства.