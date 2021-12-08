16-летняя кыргызстанка погибла от рук насильника и убийцы в Казани. Об этом сообщила председатель ОО "Элет Койгойу" Марипа Алыйкулова.

Жительница Ошской области отправилась в гости к матери, работающей продавцом.

В день убийства молодая девушка отправилась в больницу на обследование, позже она была найдена мертвой со следами физического и сексуального насилия, сообщает "Вечерний Бишкек".

Кыргызские мигранты попросили помощи у посольства Кыргызстана в России в процедуре транспортировки тела девушки на родину.