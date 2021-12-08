В Краснодарском крае расследуют уголовное дело об убийство по неосторожности. Главный фигурант - местный бодибилдер, который в дорожном конфликте хотел просто припугнуть оппонента, но нечаянно с одного удара кулаком убил развозчика воды.

Развозчик воды остановил свой грузовик таким образом, что помешал проехать автомобилю тренера одного местного спортивного клуба. Спортсмен вступил с развозчиком воды в словесную перепалку, и несмотря на то, что грузовик был убран, бодибилдер все же ударил оппонента. Но этот единственный удар оказался роковым.

Пострадавший мужчина упал и ударился головой об асфальт.

Родные скончавшегося мужчины заявили, что отказываются от денежной компенсации, которую им предложил бодибилдер. Также они добиваются, чтобы дело переквалифицировали по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".