QR-код для для татарстанцев сейчас чуть ли не важнее паспорта. Без него почти никуда не пускают. Вот только постоянно копаться в телефоне в поисках кода, или искать в кармане распечатанный вариант довольно долгий процесс. Куда проще, чтобы QR всегда был в зоне доступа.

НА НАНЕСЕНИЕ ТАТУ с QR-КОДОМ УЙДЕТ НЕ МЕНЕЕ 4 ЧАСОВ

Вот и придумали фишку – татуировку с QR-кодом. Отметим, что для тату-мастеров работа с QR-кодами – не новинка. Мода на тату в виде штрих-кода существовала уже десятки лет. Но за последние годы именно QR-код стал вдохновением для творчества. В новой ковидной реальности люди обращаются в салоны с запросом о новомодной татуировке. А ведь буквально вчера были популярны коды со ссылкой на тот же инстаграм или на любимую песню. В отличие от них нанесение QR-кода о вакцинации на тело человека работа не из легких.

Фото: progorodsamara.ru

«QR-коды есть разные. Простые, например, как в Instagram, так и сложные, такие как о вакцинации. Дизайн мелко детализированный. Очень сметанная работа, устают сильно глаза. Чтобы выполнить такую задачу мастеру необходим большой опыт в контурной татуировке», - прокомментировал тату-мастер Артем Хакимзянов.

Перед тем, как делать татуировку мастер переводит рисунок с помощью трансфера. И перед началом работы проверяет, считывается ли код. Также важен размер, не менее пяти – шести сантиметров, и удачное расположение на теле.

По словам администратора одного из тату-салонов Казани, при желании могут и сделать, работа займет где-то четыре часа. Но есть загвоздка, о которой они предупреждают. Код о вакцинации не вечный, а выдается на полгода или максимум год, а потом он меняется.

ЗАЧЕМ НАНОСИТЬ НА РУКУ ИЛИ НОГУ? ЕСТЬ НОГТИ!

Надо помнить, что тренды забываются, а тату остается на совсем. И пока нет никакой ясности, на сколько долго будут действовать QR-коды, их лучше наносить хной.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

К слову, обладатели нательных QR-кодов уже пробовали попасть по ним в кафе и торговые центры. У всех получается по-разному. Кого-то сканер пропускал, а кому-то приходилось все же подтверждать подлинность кода при помощи распечатанного или мобильного QR.

Тату-индустрия не единственная, где используют этот дизайн. В других регионах России жители активно стали делать маникюр с QR-кодом о вакцинации. Однако, в Казани в студиях ногтевого сервиса такого опыта еще не было.

"Точное воспроизведение невозможно, если только клиент принесет слайдер на ногти с личным QR-кодом. Результат все равно может быть неоднозначным. Из-за небольшого размера рисунка, камера телефона может его не распознать", – рассказали в одном из салонов столицы Татарстана.

Как видим, простор для творчества есть. Правда, повального интереса к нанесению QR-кодов на тело и ногти пока нет. На данный момент можно констатировать, что это скорее желание выделиться из толпы нежели как-то упростить себе жизнь.