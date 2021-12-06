Согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, за самовольную обшивку или остекление балкона в стране вводятся штрафные санкции, сообщает Readovka.

В Минстрое поясняют, что изменения являются частью технического паспорта здания как элемент оформления фасада. Именно поэтому с 1 марта 2022 года любые изменения на балконе граждане должны будут согласовать в специальных инстанциях.

В заявлении будет необходимо указать целый ряд характеристик: цвет, размер, вес, используемые материалы.

Тех, кто остеклит или обошьет балкон без согласования, ждет штраф в размере 5000 рублей и требование о демонтаже самовольных конструкций и изменений.