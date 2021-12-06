Банк «Открытие»: Китай поддержит котировки коксующегося угля и железной руды

Даниил Каримов, управляющий директор сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research».

Котировки коксующегося угля и железной руды выросли и остаются на достигнутом уровне, хотя многие товарные рынки на текущей неделе оказались под давлением. На сингапурской бирже на 2 декабря 2021 г. цена на коксующийся уголь (PHCC FOB Newcastle) составила 314,5/т, что на 10% выше минимума ноября 2021 г. (24.11.2021), цена на железную руду (Iron ore 62%Fe) выросла на 21% до 102,65/т по сравнению с минимумом (10.11.2021).

В основе роста обоих активов лежало предположение о том, что повышение спроса в строительном сегменте Китая в результате постепенного разрешения кризиса ликвидности в отрасли может стимулировать увеличение производства стали. Это в свою очередь скажется на потреблении сырья для производства металла – железной руды и коксующегося угля. По данным Reuters, финансовые регуляторы Китая призвали банки предоставить больше займов для строительных фирм, чтобы немного ослабить кризис ликвидности в стране. Более того, China Evergrande возобновила строительство 63 проектов в южной части дельты Жемчужной реки, в то время как Country Garden Services Holding привлекла HK$8 млрд ($1 млрд) в результате продажи акций.

Тем не менее, на рынке сохраняется высокая волатильность и неопределенность в отношении перспектив производства стали в Китае. В частности, руководство некоторых провинций ограничивает возможности застройщиков в использовании средств, полученных в результате смягчений ДКП китайского центрального банка. Помимо этого, прибыль некоторых сталелитейных заводов стала отрицательной, и они перешли от административного ограничения производства к активному ремонту, что отразилось на бурном росте запасов железной руды в портах до 150,9 млн т. (+6% с начала ноября). В 1 кв. 2022 г. ситуация может ухудшиться, и помимо уже анонсированных ограничений на производство стали в Китае в отдельных провинциях могут появиться дополнительные требования снизить производство.

По оценкам «Открытие Research», слабая активность в строительном секторе и рост запасов железной руды в Китае будут сдерживать рост цен на текущем уровне в декабре 2021 г. В следующем году котировки могут вернуться к снижению на фоне сильного ограничения выпуска и дальнейшего роста запасов. При этом для коксующегося угля в краткосрочной перспективе можно ожидать сохранения текущих уровней цен. Сбои поставок угля из Канады из-за закрытия порта в Ванкувере, а также проблемы с экспортом угля из Австралии из-за дождей будут поддерживать цены в 1 кв. 2022 г.

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