В Вольске Саратовской области следовали проводят проверку по факту гибели 30-летнего ранее судимого местного жителя.

Мужчина гостил у знакомой, и когда его начали выпроваживать, решил перебраться из она подъезда на балкон квартиры, чтобы вернуться в гости, но сорвался с третьего этажа и упал вниз.

Головой он угодил на бетонную отмостку у дома, врачи доставили его в крайне тяжелом состоянии в больницу, но спасти не смогли. Мужчина скончался.

А перед смертью он обворовал храм Рождества Христова, похитив 12 тысяч рублей пожертвований. Он в этом сознался, но уголовное дело против него полицейские возбудить даже не успели.