Полицейские нашли на оживленной улице в городе Фреснильо в штате Сакатекас в центральной части Мексики пять мешков с человеческими останками. Об этом сообщает местная газета El Universal.

Части тел доставили в бюро судебно-медицинской экспертизы, и пока не явно, сколько человек были убиты и расчленены. Эксперты сопоставят останки и назовут точное число жертв. Пока предполагается, что убиты были 9 человек, но данные нуждаются в уточнении.

Правоохранители подозревают, что дело в разборках между наркокартелями, которые привели в последнее время к резкому росту числа убийств.