В Татарстане появится специальный центр по адаптации мигрантов

В Татарстане создадут центр для социальной и культурной адаптации мигрантов, который войдет в федеральную сеть под управлением ФАДН. Решение об этом единогласно приняли на заседании совета Ассамблеи народов республики.

Глава Ассамблеи и председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин объяснил приток мигрантов потребностью региона в рабочей силе. Он отметил, что Татарстан — крупный промышленный центр, где сокращается рождаемость и число собственных кадров. В 2024 году на миграционный учет встали более 99 тысяч человек, половина из них приехала работать.

Инициатором создания центра выступило ФАДН. Мухаметшин предложил Ассамблее народов РТ стать его учредителем, утвердить устав, структуру и выбрать руководителя. Глава исполкома совета Ренат Валиуллин добавил, что кандидат на этот пост пока не определен, пишет «БИЗНЕС Online».