В театре Камала в 2025 году проведут международную олимпиаду

В июне 2025 года новое здание театра имени Галиаскара Камала станет местом проведения театральной олимпиады, сообщает «Бизнес Онлайн».

Этот международный форум проводится с 90-х годов раз в два года, объединяя представителей различных театральных школ. Его участники обсуждают ключевые вопросы искусства и делятся профессиональным опытом. Руководит комитетом олимпиады греческий режиссер Теодорос Терзопулос.

Россия уже принимала этот форум дважды: в 2001 году в Москве и в 2019-м в Санкт-Петербурге. В 2022 году на олимпиаду в Будапеште из России был приглашен только Башкирский драмтеатр.

С инициативой провести мероприятие в Казани выступили власти Татарстана, которые обратились с предложением к Терзопулосу. Вопрос об участии западных театров пока остается открытым, поскольку программа еще формируется.