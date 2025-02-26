Долговая яма: почему все больше татарстанцев признают себя банкротами?

В Татарстане выросло число банкротов

Количество заявлений о признании гражданина банкротом в Татарстане за 2024 год выросло почти на треть (на 30%) по сравнению с 2023-м – до 12,6 тыс. Об этом сообщил председатель Арбитражного суда РТ Виталий Гильмутдинов. При этом за прошлый год суд рассмотрел более 8,6 тыс. дел о банкротстве – это на 5% больше, чем в 2023 году. В то же время число заявлений о банкротстве юридических лиц, наоборот, снизилось на 27% – поступило 934 таких заявления. Число рассмотренных дел осталось на уровне 2023 года – 846.

Что скрывается за этими цифрами? Почему все больше жителей республики признают себя несостоятельными? Разбираемся в причинах, последствиях и прогнозах.

Почему растёт число банкротов?

Финансовые трудности населения. Основная причина роста числа банкротов – ухудшение финансового положения граждан. По данным Росстата, инфляция и снижение реальных доходов оказывают значительное влияние на платежеспособность населения. Популяризация процедуры банкротства. В последние годы процедура банкротства стала более доступной и понятной. По данным Объединенного кредитного бюро, количество заявок на банкротство среди физических лиц увеличилось вдвое за последние пять лет. Кредитная политика банков. Банки активно выдавали потребительские кредиты, что привело к росту долговой нагрузки. Аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ) отмечают, что в 2023 году средняя долговая нагрузка заемщиков достигла 38%. Сокращение числа корпоративных банкротств. Согласно отчету Центробанка, поддержка бизнеса через льготные кредиты и реструктуризацию долгов позволила снизить число банкротств среди юрлиц на 27%.

Автор фото: Алина Алмакаева

Как банкротство влияет на жизнь граждан?

Банкротство позволяет списать долги, но в ВТБ корреспонденту PROKAZAN рассказали, что это влечет за собой серьезные последствия:

В течение пяти лет после банкротства гражданин обязан сообщать кредиторам о своём статусе. Это снижает шансы на получение новых займов.

Банки оценивают бывших банкротов как высокорисковых клиентов, что затрудняет получение ипотеки или рассрочки.

Возможность трудоустройства может осложниться в некоторых сферах, где требуется хорошая кредитная история.

Какие уступки делают банки должникам?

Банки стараются снизить риски невозврата долгов, предлагая различные механизмы поддержки. В ВТБ отмечают, что они используют все возможные инструменты финансового урегулирования и стараются решить вопросы с заемщиком на ранних этапах просрочки.

При этом в банке подчеркивают, что сейчас закон предусматривает ряд новых гарантий для ипотечных заемщиков с просроченной задолженностью – среди них кредитные каникулы и мировое соглашение о банкротстве.

Автор фото: Про Город

Кроме того, банк предлагает программы помощи заемщикам.

«В сложных ситуациях заемщики могут рассчитывать на реструктуризацию кредита. В некоторых случаях применяется отмена пеней, которые начисляются в связи с просрочкой платежей», - сообщают корреспонденту PROKAZAN в ВТБ.

Однако специалисты подчеркивают, что ключевым фактором остается своевременное обращение клиентов в банк, так как это позволяет избежать крайних мер.

Если же долг становится безнадежным, то ВТБ рассматривает возможность внесудебной реализации предмета ипотеки. В банке уточняют, что если достигнута точка невозврата, банк может предложить заемщику альтернативные способы выхода из сложной финансовой ситуации.

Что дальше? Прогнозы и перспективы

Экономист Ирек Галямов предполагает, что число банкротств среди граждан может продолжить расти, если экономическая ситуация не улучшится. В то же время государство и банки разрабатывают новые механизмы помощи заемщикам, чтобы минимизировать социальные последствия массовых банкротств. Важно повышать уровень финансовой грамотности населения и ответственное отношение к кредитам, чтобы избежать подобных ситуаций.

Автор фото: Про Город

Рост числа банкротов – это тревожный сигнал, но это также шанс пересмотреть кредитную политику, усилить меры поддержки и развивать программы реструктуризации, чтобы минимизировать негативные последствия для граждан и экономики в целом.