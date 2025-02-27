Эксперты объяснили, почему жители РТ стали чаще травиться алкоголем

Опасный алкоголь: почему в Татарстане растёт число отравлений?
Минздрав РТ
В Татарстане за январь 2025 года зарегистрировано 54 случая отравления алкоголем и спиртосодержащими жидкостями, что составляет 1,3 случая на 100 тысяч населения. Этот показатель на 20% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда было зафиксировано 45 случаев. Летальные исходы сохраняются на уровне 18 человек в год.
Анализ данных показывает, что подавляющее большинство пострадавших — мужчины (88,9%). Среди взрослых 35% составляют неработающие, 14,8% – пенсионеры, 5% – работающие граждане. В то же время 6,3% отравившихся — несовершеннолетние, что вызывает особую обеспокоенность врачей и социальных служб.
Основные причины отравлений: суррогаты и контрафакт
Специалисты связывают рост числа отравлений с увеличением распространения некачественной алкогольной продукции. Согласно данным Роспотребнадзора, 65% случаев связаны с этанолом, 22% – с неуточнённым спиртом, 11% – с метанолом, а 2% – с 2-пропанолом.
Автор фото: Минздрав РТ
«Проблема некачественного алкоголя остаётся актуальной. Люди, стремясь сэкономить, приобретают продукцию сомнительного качества, не задумываясь о последствиях. Метиловый спирт, входящий в состав суррогатов, является смертельно опасным», — отмечает нарколог Руслан Хамдиев.
Как избежать рисков? Рекомендации врачей
Врач настоятельно рекомендует следить за качеством потребляемого алкоголя и соблюдать несколько правил:
- Покупать спиртное только в лицензированных точках.
- Избегать употребления напитков неизвестного происхождения.
- Обращать внимание на акцизные марки и сертификаты качества.
- «Суррогатный алкоголь в 80% случаев вызывает тяжёлые осложнения, вплоть до летального исхода. Нередко люди не осознают разницу между этанолом и метанолом, а последствия могут быть необратимыми», — добавляет специалист.
Автор фото: Минздрав РТ
Как минимизировать последствия употребления алкоголя?
Эксперт призывает не пить спиртное, но если так вышло, то он даёт следующие советы по снижению негативного воздействия спиртного на организм:
Перед застольем:
- Употреблять пищу, богатую белками и сложными углеводами.
- Пить больше воды, восполняя водно-солевой баланс.
Во время застолья:
- Не смешивать разные виды алкоголя.
- Соблюдать правило "один к одному" — за каждый бокал алкоголя выпивать стакан воды.
«Нужно следовать правилу 1 к 1. За каждый бокал алкоголя — стакан воды или сока», — говорит врач.
- Делать перерывы между порциями.
Автор фото: Минздрав РТ
После застолья:
- Употреблять продукты, богатые электролитами, например, рассол.
- Избегать кофеина, который усиливает обезвоживание.
- Не прибегать к экстремальным методам, таким как сауна или сырые яйца.
Если говорить предметно, то рост случаев отравлений алкоголем в Татарстане сигнализирует о необходимости усиленного контроля за качеством спиртного и повышения осведомлённости населения. Главный фактор безопасности — это не только контроль со стороны государства, но и личная ответственность каждого человека за своё здоровье.
«Соблюдайте умеренность. Умеренное употребление алкоголя снижает риск для здоровья и социальных проблем. Не пейте спиртное на голодный желудок. Употребление алкоголя во время или после приема пищи может замедлить его всасывание в кровь, что, в свою очередь, снижает риск интоксикации», — говорит врач-нарколог.
Лучший способ избежать рисков — это выбирать качественные напитки и соблюдать культуру потребления.
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