Эксперты объяснили, почему жители РТ стали чаще травиться алкоголем

В Татарстане за январь 2025 года зарегистрировано 54 случая отравления алкоголем и спиртосодержащими жидкостями, что составляет 1,3 случая на 100 тысяч населения. Этот показатель на 20% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда было зафиксировано 45 случаев. Летальные исходы сохраняются на уровне 18 человек в год.

Анализ данных показывает, что подавляющее большинство пострадавших — мужчины (88,9%). Среди взрослых 35% составляют неработающие, 14,8% – пенсионеры, 5% – работающие граждане. В то же время 6,3% отравившихся — несовершеннолетние, что вызывает особую обеспокоенность врачей и социальных служб.

Основные причины отравлений: суррогаты и контрафакт

Специалисты связывают рост числа отравлений с увеличением распространения некачественной алкогольной продукции. Согласно данным Роспотребнадзора, 65% случаев связаны с этанолом, 22% – с неуточнённым спиртом, 11% – с метанолом, а 2% – с 2-пропанолом.

Автор фото: Минздрав РТ

«Проблема некачественного алкоголя остаётся актуальной. Люди, стремясь сэкономить, приобретают продукцию сомнительного качества, не задумываясь о последствиях. Метиловый спирт, входящий в состав суррогатов, является смертельно опасным», — отмечает нарколог Руслан Хамдиев.

Как избежать рисков? Рекомендации врачей

Врач настоятельно рекомендует следить за качеством потребляемого алкоголя и соблюдать несколько правил:

Покупать спиртное только в лицензированных точках.

Избегать употребления напитков неизвестного происхождения.

Обращать внимание на акцизные марки и сертификаты качества.

«Суррогатный алкоголь в 80% случаев вызывает тяжёлые осложнения, вплоть до летального исхода. Нередко люди не осознают разницу между этанолом и метанолом, а последствия могут быть необратимыми», — добавляет специалист.

Автор фото: Минздрав РТ

Как минимизировать последствия употребления алкоголя?

Эксперт призывает не пить спиртное, но если так вышло, то он даёт следующие советы по снижению негативного воздействия спиртного на организм:

Перед застольем:

Употреблять пищу, богатую белками и сложными углеводами.

Пить больше воды, восполняя водно-солевой баланс.

Во время застолья:

Не смешивать разные виды алкоголя.

Соблюдать правило "один к одному" — за каждый бокал алкоголя выпивать стакан воды.

«Нужно следовать правилу 1 к 1. За каждый бокал алкоголя — стакан воды или сока», — говорит врач.

Делать перерывы между порциями.

Автор фото: Минздрав РТ

После застолья:

Употреблять продукты, богатые электролитами, например, рассол.

Избегать кофеина, который усиливает обезвоживание.

Не прибегать к экстремальным методам, таким как сауна или сырые яйца.

Если говорить предметно, то рост случаев отравлений алкоголем в Татарстане сигнализирует о необходимости усиленного контроля за качеством спиртного и повышения осведомлённости населения. Главный фактор безопасности — это не только контроль со стороны государства, но и личная ответственность каждого человека за своё здоровье.

«Соблюдайте умеренность. Умеренное употребление алкоголя снижает риск для здоровья и социальных проблем. Не пейте спиртное на голодный желудок. Употребление алкоголя во время или после приема пищи может замедлить его всасывание в кровь, что, в свою очередь, снижает риск интоксикации», — говорит врач-нарколог.

Лучший способ избежать рисков — это выбирать качественные напитки и соблюдать культуру потребления.