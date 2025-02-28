Казанский завод подписал контракты на поставку 23 пассажирских самолетов Ту-214

Казанский авиационный завод (КАЗ) заключил контракты на поставку 23 пассажирских самолетов Ту-214. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на заседании коллегии ведомства.

Как отметил министр, предприятие активно наращивает выпуск самолетов в рамках программы импортозамещения. Кроме того, на модернизацию завода планируется выделить около 90 миллиардов рублей.

Согласно планам, в 2025 году КАЗ выпустит четыре самолета Ту-214. Заказчиками стали авиакомпании S7 Airlines, «Ираэро» и «Якутия».

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