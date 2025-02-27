В Татарстане в некоторых магазинах могут появиться «счастливые часы»
Екатерина Елисеева
В сельских магазинах Татарстана предложили внедрить «счастливые часы». Идею озвучил руководитель Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов на отчетном собрании.
В этот период покупателям планируют предлагать товары по сниженным ценам, а для детей проводить лотереи с гарантированными призами.
Шаймарданов подчеркнул, что магазины должны быть не только местом покупок, но и создавать атмосферу радости и праздника, пишет «Татар-информ».
Ранее мы писали о том, что в Татарстане появится специальный центр по адаптации мигрантов.
Инициатором создания центра выступило ФАДН. Глава исполкома совета Ренат Валиуллин добавил, что кандидат на этот пост пока не определен.
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