В Татарстане в некоторых магазинах могут появиться «счастливые часы»

В сельских магазинах Татарстана предложили внедрить «счастливые часы». Идею озвучил руководитель Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов на отчетном собрании.

В этот период покупателям планируют предлагать товары по сниженным ценам, а для детей проводить лотереи с гарантированными призами.

Шаймарданов подчеркнул, что магазины должны быть не только местом покупок, но и создавать атмосферу радости и праздника, пишет «Татар-информ».

Ранее мы писали о том, что в Татарстане появится специальный центр по адаптации мигрантов.

Инициатором создания центра выступило ФАДН. Глава исполкома совета Ренат Валиуллин добавил, что кандидат на этот пост пока не определен.