«Родина там, где ты родился, где живут твои родители, семья, где твой дом. Все то, что тебе дорого. Все то, за что ты готов умереть». Такое определение Отчизне дает работник АО «Транснефть – Прикамье», участник специальной военной операции, обладатель медали «За отвагу» Зуфар Садриев. Накануне Дня защитника Отечества начальник базы производственного обслуживания Казанского районного нефтепроводного управления поделился своей историей бойца, патриота, гражданина.

- Зуфар Ирикович, близится День защитника Отечества. Что для Вас означает этот праздник? Как Вы его обычно встречаете, есть ли традиции? Как отмечали его в Вашей семье в детстве?

- Тогда праздник назывался День Советской армии и Военно-морского флота. Оба моих деда - участники Великой Отечественной войны. Один дед в составе морского десанта высаживался на Малую землю. За отвагу и героизм награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». Освобождал Польшу, брал Берлин. Второй дед участвовал в войне с Японией, награжден медалью «За боевые заслуги». Отец служил в Германии танкистом. Поэтому 23 февраля всегда встречали в кругу семьи, знакомых. Рисовали открытки или что-то мастерили, получали подарки. Мы, как многие пацаны, мечтали стать военными. Играли в зарницу, выпиливали из дерева автоматы и пистолеты, занимались спортом. Сейчас это наш профессиональный праздник. В семье, а нас пять родных братьев, все прошли срочную службу. Я, как и мой брат-близнец, свою жизнь связал с армией - стал кадровый военным. Брат дослужился до подполковника, участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе, награжден государственной наградой.

- Расскажите о своей службе в армии. Что запомнилось? Что в Вас изменила служба, что воспитала, какие новые качества характера привила, укрепила?

- После окончания школы я поступал в Новосибирское высшее военно-политическое училище, но не смог пройти по конкурсу. Заведение считалось престижным - конкурс составлял 20 человек на место. Устроился на работу автослесарем, позже был призван в ряды Вооруженных сил. Шел 1997 год, я мечтал отправиться выполнять интернациональный долг в Афганистан. Отучившись полгода на радиста в Туркестанском Краснознаменном военном округе, написал рапорт, но в феврале 1988 года начался вывод наших войск из Афганистана, и мне было отказано. Потом была сдача экзаменов и годы обучения в военном училище в Новосибирске. По распределению меня, молодого лейтенанта, направили для прохождения военной службы на должность заместителя командира роты по воспитательной работе в дивизию морской пехоты, дислоцированную на Дальнем Востоке. Служба в армии воспитала твердость характера, научила отвечать за своих подчиненных, заботиться о личном составе, не бояться принимать решения и выполнять поставленную задачу.

- Помните тот момент, когда только стало известно о начале СВО? Какие мысли, эмоции захватили? Как пришло решение стать добровольцем и в числе первых стать ее участником?

- Эмоции появились раньше, в 2014 году, когда присоединился Крым. Помню то радостное чувство: домой вернулось что-то дорогое. Когда запылали Донбасс, ЛНР, мы переживали за мирных жителей, понимали, что впереди серьезные испытания. С началом в 2022 году СВО ждал удобного случая, чтобы пойти воевать, испытать себя, проверить, на что я годен как защитник Отечества, как патриот своей страны. А самое главное - освободить нашу землю от нечисти.

- Какие функции Вы выполняли в зоне СВО? Что было самым сложным – физически и морально?

- После прохождения боевого слаживания прибыли на Краснолиманскоенаправление, где был назначен командиром штурмовой группы. Держали оборону в районе г. Кременная ЛНР. Физически сложным было рыть окопы под непрерывным минометным, артиллерийским и танковым огнем. Морально сложным - видеть, что кого-то рядом с тобой уже нет. А еще, как командир группы, я понимал, что мне доверили свою жизнь мои бойцы, в меня верят, и я знал, что должен выполнить боевую задачу и сохранить при этом жизнь своих подчиненных. Помогало то, что все добровольно и осознанно выбрали свой путь и пришли на СВО уже в зрелом возрасте. В бою на подсознательном уровне чувствуешь человека. Главное, самому не показывать, что тебе тоже бывает страшно. Но страх отходит, когда начинается атака ВСУ, остается только холодный расчет и решимость. Морально сложно было видеть, как погибает от снарядов мирное население, как они без воды, тепла и света живут уже не первый год, дети не учатся, ютятся в подвалах и с надеждой смотрят на тебя, спрашивают: «Когда это все закончится?».

- Зуфар Ирикович, что для Вас означает патриотизм?

- Это любовь к Родине, это когда ты готов отдать самое дорогое – жизнь. Это память о наших славных традициях. Александр Невский, народное ополчение, герои Отечественной войны, воины-освободители Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты, участники СВО. Это герои нашего времени, и мы должны помнить и говорить о них. И наших детей воспитывать настоящими защитниками Отечества.

- На Ваш взгляд, что значит быть настоящим гражданином, патриотом в мирной обстановке – на работе, в семье, обществе?

- Необходимо оказывать посильную добровольную гуманитарную помощь участникам СВО. Когда на передовой получаешь письма от детей и в блиндаже читаешь их при свете фонарика или свечи, начинаешь понимать, что делаешь святое дело, что сделал правильный выбор. Очень важно поддерживать семьи участников СВО. И самое главное – надо говорить, рассказывать о подвигах наших воинов. Победа будет за нами!