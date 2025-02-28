В Китае казнили женщину за похищение и продажу 17 детей
pixabay.com
В Китае привели в исполнение смертный приговор в отношении Юй Хуаин, признанной виновной в похищении и продаже 17 детей. Решение суда было утверждено Верховным судом КНР и исполнено в установленном порядке, сообщает ТАСС.
По данным следствия, Юй Хуаин действовала совместно с подельником, который скончался еще до вынесения приговора. Суд установил, что их целью была финансовая выгода от продажи похищенных детей.
Китайские власти продолжают жестко бороться с преступлениями против несовершеннолетних, особенно с похищениями и торговлей детьми.
Читайте также:
- На кусте не останется «живого» места от сорта этих помидор — низкорослый томат устроит на грядках высший пилотаж урожайности
- Ученые Швейцарии и США нашли доказательства параллельных миров
- Как оценить нанесенный ущерб? А недвижимость или автомобиль? Показываем вместе с ценами
- Гости обалдеют от этой вкуснятины: простой рецепт тонких старорусских блинов на Масленицу
- Чистка зубов, имплантация и коронки: показываем, где можно лечить зубы со скидкой
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец