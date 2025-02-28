В Китае казнили женщину за похищение и продажу 17 детей

В Китае привели в исполнение смертный приговор в отношении Юй Хуаин, признанной виновной в похищении и продаже 17 детей. Решение суда было утверждено Верховным судом КНР и исполнено в установленном порядке, сообщает ТАСС.

По данным следствия, Юй Хуаин действовала совместно с подельником, который скончался еще до вынесения приговора. Суд установил, что их целью была финансовая выгода от продажи похищенных детей.

Китайские власти продолжают жестко бороться с преступлениями против несовершеннолетних, особенно с похищениями и торговлей детьми.

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