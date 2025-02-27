Появилось видео с мужчиной, устроившим взрыв у здания правительства в Самаре

Уличная камера зафиксировала момент взрыва у здания правительства Самарской области и мужчину, который его устроил. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На видео видно, как подозреваемый бежит по лестнице, а после взрыва садится в ожидавший его автомобиль. По этому делу задержаны двое жителей региона — отец и сын.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта и незаконного оборота взрывного устройства.

Задержанный признался полиции, что решился на преступление из-за недовольства работой областных властей. На момент взрыва он находился в состоянии алкогольного опьянения.