Появилось видео с мужчиной, устроившим взрыв у здания правительства в Самаре
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Уличная камера зафиксировала момент взрыва у здания правительства Самарской области и мужчину, который его устроил. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.
На видео видно, как подозреваемый бежит по лестнице, а после взрыва садится в ожидавший его автомобиль. По этому делу задержаны двое жителей региона — отец и сын.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта и незаконного оборота взрывного устройства.
Задержанный признался полиции, что решился на преступление из-за недовольства работой областных властей. На момент взрыва он находился в состоянии алкогольного опьянения.
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