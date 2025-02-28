Адвоката из Петербурга задержали за съемку порно с 7-летней дочерью

35-летний адвокат из Санкт-Петербурга арестован по обвинению в изнасиловании и сексуальном насилии над 7-летней дочерью, а также в производстве детской порнографии.

По данным 78.ru, мужчина неоднократно подвергал ребенка сексуальному насилию и снимал его на видео. 18 февраля возбуждено уголовное дело.

В ходе обыска у него изъяты девять флеш-карт, три CD-диска, два жестких диска, умные часы, ноутбук и три мобильных телефона.