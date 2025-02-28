Казанец избил собаку у подъезда
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Во дворе дома на улице Минской, 40 очевидцы заметили мужчину, который жестоко избил собаку. Об этом рассказали в телеграм-канале "Казань на максималках".
Местные жители утверждают, что видят его здесь не впервые. По их словам, он навещает женщину, с которой у них регулярно возникают конфликты, в том числе из-за этого животного.
Татарстанка 2 месяца истязала несовершеннолетнего пасынка. Противоправные действия женщины заметили школьные преподаватели, которые обратили внимание на следы побоев на теле ребенка. Что делала мать?
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец