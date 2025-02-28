Казанец избил собаку у подъезда

Во дворе дома на улице Минской, 40 очевидцы заметили мужчину, который жестоко избил собаку. Об этом рассказали в телеграм-канале "Казань на максималках".

Местные жители утверждают, что видят его здесь не впервые. По их словам, он навещает женщину, с которой у них регулярно возникают конфликты, в том числе из-за этого животного.

Татарстанка 2 месяца истязала несовершеннолетнего пасынка. Противоправные действия женщины заметили школьные преподаватели, которые обратили внимание на следы побоев на теле ребенка. Что делала мать?