65-летний британец пережил 8-минутную остановку сердца и увидел загробный мир

65-летний житель Ноттингема Дэйв Синглтон перенес остановку сердца и утверждает, что видел загробный мир, пишет Daily Mirror.

Из-за проблем с сердцем он почувствовал резкое ухудшение самочувствия и попросил соседку проверить пульс. Она вызвала скорую, после чего мужчину госпитализировали. Врачи несколько раз реанимировали его, а во время восьмиминутной остановки сердца, по его словам, он увидел иной мир.

Синглтон описал его как солнечный сад, за живой изгородью которого слышались голоса близких. Он хотел присоединиться к ним, но остался наслаждаться видом. Затем видение исчезло, и он очнулся в больнице. Мужчина признавался, что не хотел возвращаться, так как вокруг было шумно и некомфортно.

После инцидента ему установили кардиостимулятор. Он говорил, что этот опыт вдохновил его на творчество. Сейчас, в 85 лет, он много путешествует и занимается живописью.

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