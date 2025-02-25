В 2024 году предпринимательская активность в России продолжает набирать обороты. По данным Росстата, число малых и средних предприятий увеличилось на 15%, и большинство предпринимателей сегодня — это молодые люди до 30 лет. Для них бизнес — не только способ зарабатывать деньги, но и возможность самовыражения, реализации амбиций и личного роста.

Однако, несмотря на растущий интерес к предпринимательству, существует стереотип: бизнес — это свобода. Свобода от начальников, от стандартных с 9 до 18, от бесконечных совещаний. В глазах большинства идеал предпринимателя — это человек, который работает из любого уголка мира, отдыхает на пляже с ноутбуком в руках, проверяет дела пару раз в день и наслаждается жизнью без забот.

Но насколько этот идеализированный образ предпринимателя достижим? Редакция ProKazan поговорила со Станиславом Зарубиным, основателем компании «Ритуал PRO». Сегодня его бизнес успешно развивается, но за успехом стоят непростые решения, ответственность за сотни сотрудников и умение держать удар в самых сложных ситуациях. Станислав рассказал, без какого качества не обойдется ни один бизнесмен, что на самом деле значит быть предпринимателем и какую цену приходится платить за возможность работать на себя.

— Когда вы решили, что хотите стать предпринимателем, что именно вас привлекло?

— Если честно, я никогда не рассматривал предпринимательство как способ уйти от рутины или обрести легкость. Наоборот, чем дальше я двигался, тем отчетливее понимал: никакой свободы здесь нет. Это не про «работаю, когда хочу», а про то, что даже ночью в голове не выключается режим поиска решений.

Я начинал в найме, где мне давали свободу в принятии решений. Мой руководитель позволял экспериментировать: я предлагал идеи, защищал их, реализовывал. Со временем пришло понимание: мне хочется не просто выполнять задачи, а выстраивать свою систему, определять, что действительно важно.

К моменту, когда я решил уйти в бизнес, у меня уже был опыт, связи, понимание процессов. Я думал, что этого достаточно. Но реальность быстро показала: одно дело — быть хорошим руководителем, и совсем другое — предпринимателем. Первые полгода стали самым сложным периодом: пришлось переосмыслить свою роль и осознать, что теперь я отвечаю за всё — финансы, найм, стратегию, антикризисные решения. Больше нет «вышестоящего», который исправит твои ошибки. Если что-то идет не так — ты первый, кто должен это решать.

В первые месяцы после запуска я работал по 12–14 часов в сутки, иногда ночевал в офисе. Просто потому, что задач было столько, что их физически невозможно было закрыть в рабочее время. На тот момент рядом не было команды, которой можно было бы делегировать часть процессов. И если кто-то думает, что предприниматель просто раздает задачи и отдыхает, это заблуждение. На первых этапах ты делаешь всё сам — от бухгалтерии до работы с клиентами. Пока ты не выстроил систему и не нашел людей, которым можешь доверять, выключиться из процесса невозможно.

Предприниматель не получает свободу в привычном смысле, он просто меняет ее формат. У него больше свободы в принятии решений, в стратегии, в видении компании. Но вместе с этим у него больше обязательств. Поэтому если кто-то идет в предпринимательство ради спокойствия и расслабленной жизни, я бы советовал еще раз все обдумать. Свободы в бизнесе ровно столько, сколько ответственности ты готов на себя взять.

— Ваш бизнес уже давно вышел из этапа становления: за шесть лет вы прошли через кризисы, кадровые перестановки и даже были на грани банкротства. Сколько вашего внимания компания требует сегодня? Можно ли сказать, что со временем становится легче?

— Я сравниваю бизнес с ребенком. Когда ты только его запускаешь, он требует стопроцентного внимания. Это младенец, который сам ничего не умеет: не может зарабатывать, не знает, как привлекать клиентов, не понимает, как наладить процессы. Ты должен буквально всему его научить, сам во всем разбираться, сам принимать решения. В первые годы я был и бухгалтером, и HR-менеджером, и маркетологом, и продавцом. Это время, когда ты не можешь отойти даже на день — иначе все рухнет.

Потом наступает этап детства — компания уже стоит на ногах, но за ней все равно нужен постоянный контроль. Появляются первые сотрудники, но ты все еще вовлечен в каждый процесс. Как родитель, который проверяет уроки, следит, чтобы ребенок вовремя ложился спать и ел полезную еду. Ты все еще принимаешь ключевые решения, но уже не в одиночку.

Дальше бизнес входит в подростковый возраст. Это тот момент, когда у тебя появляются ключевые сотрудники, которым можно доверить ответственность. Они уже могут выполнять задачи самостоятельно, но периодически совершают ошибки, требуют наставничества, мотивации. Это сложный период — тебе нужно удержать баланс между контролем и доверием. Если будешь слишком давить, компания начнет тормозить в развитии. Если пустишь на самотек — хаос неизбежен.

Настоящее взросление бизнеса, в моем понимании, наступает, когда компания работает без постоянного участия владельца. Это момент, когда ты больше не занимаешься операционными вопросами, а работаешь только со стратегией, планированием и развитием. Когда твои ключевые сотрудники полностью управляют процессами, а ты лишь корректируешь курс, если это необходимо. Вот тогда можно говорить о реальной свободе.

Отвечая на ваш вопрос — мой бизнес пока далек от полной самостоятельности. Я продолжаю держать его за руку, но уже не так крепко, как раньше. И главная моя задача сейчас — окружить его правильными людьми. Руководители должны быть не просто исполнителями, а людьми, которые действительно заинтересованы в развитии. В конечном счете, бизнес — это не только системы и процессы, это прежде всего команда, которая делает его живым и устойчивым.

Многие мечтают о том, чтобы бизнес сразу рождался «взрослым». Но в реальности так не бывает. Это долгий процесс, и иногда на это уходят десятилетия. Именно здесь скрывается главная иллюзия предпринимательства: люди видят картинку успешного бизнесмена, который работает с ноутбуком на пляже, но не видят тех лет, которые он провел в постоянной работе, чтобы этого достичь.

— Как вы считаете, какое качество должно быть у каждого предпринимателя?

— Главное — умение брать на себя ответственность, даже когда ситуация выходит из-под контроля. Но это понимание приходит не сразу. Оно накапливается с каждым сложным решением, с каждым кризисом, с каждой ситуацией, когда нет права на ошибку и единственный вариант — действовать.

Когда я только начинал, мне казалось, что достаточно просто делать свою работу хорошо. Но оказалось, что бизнес — это не только про качество продукта. Это про финансы, команду, риски, репутацию. И если ты где-то провалишься, это догонит тебя быстрее, чем ты ожидаешь.

Я испытал это, когда оказался на грани банкротства. Денег не осталось, обязательства никуда не делись, и никто, кроме меня, не мог решить, что делать дальше. В такие моменты ты либо берешь ситуацию в руки, либо теряешь всё. Было непросто собирать команду и говорить: «Сейчас у нас сложный период, но у меня есть план, и мы выберемся». Это тяжелый разговор, но он важен. Именно в такие моменты формируется доверие — если ты держишь слово, люди это видят и остаются с тобой.

Еще одна сложность — это работа с людьми. За шесть лет через компанию прошло более 1000 сотрудников. И если нанимать — это одно, то увольнять — совсем другое. Порой ты веришь в человека, надеешься, что он исправится, но в какой-то момент понимаешь: ради компании нужно принять жесткое решение. Это неприятно, но неизбежно.

И, наверное, самое сложное осознание — бизнес это не про быстрые победы. Это марафон. Ты можешь строить планы, вкладывать силы и деньги, но никто не даст тебе гарантий. Ты просто учишься принимать реальность такой, какая она есть, и двигаться дальше, даже если всё идет не по сценарию. В этом и есть суть предпринимательства.

— Когда дело касается кадров, что важнее: быть строгим руководителем, который держит команду под контролем, или быть наставником, готовым поддержать своих сотрудников? Какова ваша философия на этот счет?

— Это не вопрос выбора между строгостью и поддержкой. Если ты руководишь командой, тебе нужно балансировать между жесткими требованиями и умением вдохновлять людей. Если контролировать все в духе «работаем только по инструкции», люди начнут бояться инициативы и перестанут думать. Но если ты будешь только наставником, который вдохновляет, но не спрашивает результат, команда рано или поздно расслабится.

Для меня важнее всего четкие правила и ответственность. Если ты работаешь в команде, у тебя есть обязательства перед коллегами, перед клиентами — и это не обсуждается. У нас был случай, когда сотрудник сначала отлично себя проявлял, а потом начал опаздывать, не предупреждать клиентов, срывать сроки. Коллектив это заметил и обратился ко мне: «Он не соответствует нашим стандартам». В таких ситуациях я всегда прислушиваюсь к команде. Если кто-то не выполняет свою работу, он подводит не только себя, но и других.

Но это не значит, что руководитель должен действовать только методом «кнута». Если сотрудник старается, но сталкивается с проблемами, важно разобраться, в чем дело. У меня были случаи, когда человек не справлялся, но вместо того, чтобы его увольнять, мы находили ему другую позицию внутри компании, где его навыки оказывались полезнее.

Есть четкие принципы: если ты делаешь свою работу качественно — тебе доверяют, дают возможность расти. Если не выполняешь обязательства, закрываешь глаза на свою ответственность — никакие наставления не помогут. Поэтому я за твердую, но честную систему: правила должны соблюдаться, но всегда есть место для поддержки и развития.

— Многие предприниматели говорят, что бизнес — это не только возможность зарабатывать, но и испытание для характера. Что самое сложное для вас в роли предпринимателя, и как вы справляетесь с этим?

— Полностью согласен: бизнес — это проверка не только твоих профессиональных навыков, но и характера. Причем, если на старте кажется, что главные вызовы — это поиск клиентов, конкуренция, стратегия, то со временем понимаешь: самые сложные испытания связаны с людьми и с тем, как ты справляешься с собственной ответственностью.

Для меня самым трудным оказалось осознание того, что любое мое решение влияет не только на меня, но и на десятки, а порой и сотни людей. Когда ты предприниматель, твоя ответственность распространяется на сотрудников, их семьи, клиентов, поставщиков, партнеров. Ты не можешь просто сказать: «Мне не нравится, я ухожу». Если ты что-то начал, ты обязан довести это до конца. Это касается всего: обязательств перед сотрудниками, договоренностей с партнерами, финансовых обязательств.

Еще один сложный момент — это баланс между доверием и контролем. С одной стороны, ты не можешь делать все сам. Ты должен делегировать, полагаться на людей, выстраивать систему. С другой — если ты просто отпустишь ситуацию, бизнес быстро начнет рассыпаться. Я понял, что доверие — это не слепая вера в то, что все будет хорошо, а процесс, который требует постоянной работы. Люди должны понимать, что на них рассчитывают, но при этом знать, что правила в компании есть, и за их несоблюдение придется отвечать.

В итоге предпринимательство — это постоянная внутренняя работа над собой. Ты учишься контролировать эмоции, быстро принимать решения, брать ответственность за провалы и при этом не терять мотивацию. Потому что если ты сам не можешь держать удар, то и твой бизнес его не выдержит.

Предпринимательство — это не про свободу от обязательств, а про умение брать их на себя. Это не про отсутствие будильников, а про готовность вставать раньше всех. Это не про гарантированный успех, а про способность справляться с провалами. Здесь нет страховки, нет четких инструкций, но есть одно обязательное условие — ответственность.

Станислав Зарубин знает это на личном опыте. Шесть лет он не просто строил бизнес — он принимал сложные решения, вел компанию через кризисы, набирал и терял людей, учился предвидеть риски. Кстати, ранее мы писали о том, как Станислав бросил вызов устоявшимся стереотипам в ритуальной сфере.

Бизнес не прощает безразличия, но дает возможность расти тем, кто готов отвечать за каждое слово, за каждый шаг. И именно это отличает предпринимателя от всех остальных.