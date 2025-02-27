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В татарстанской Госжилинспекции предложили запретить оплату ЖКУ наличными

Кроме того, в ГЖИ считают необходимым учитывать...

Екатерина Елисеева

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В Госжилинспекции Татарстана предлагают полностью перевести оплату жилищно-коммунальных услуг в безналичный формат. Как сообщили «Вечерней Казани» в ведомстве, использование цифрового рубля и других безналичных способов расчетов поможет сделать платежи более прозрачными и соответствует современным требованиям. В инспекции также подчеркнули, что эту инициативу поддерживает республиканский Госкомитет по тарифам.

Кроме того, в ГЖИ считают необходимым учитывать индивидуальные особенности многоквартирных домов при определении тарифов. По мнению специалистов, существующие расценки не всегда отражают реальные параметры зданий и могут не покрывать все затраты на содержание общего имущества. В Татарстане под управлением управляющих компаний находится 15 738 многоквартирных домов, а под управлением ТСЖ – 1 632, сообщили в инспекции.

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