В татарстанской Госжилинспекции предложили запретить оплату ЖКУ наличными

В Госжилинспекции Татарстана предлагают полностью перевести оплату жилищно-коммунальных услуг в безналичный формат. Как сообщили «Вечерней Казани» в ведомстве, использование цифрового рубля и других безналичных способов расчетов поможет сделать платежи более прозрачными и соответствует современным требованиям. В инспекции также подчеркнули, что эту инициативу поддерживает республиканский Госкомитет по тарифам.

Кроме того, в ГЖИ считают необходимым учитывать индивидуальные особенности многоквартирных домов при определении тарифов. По мнению специалистов, существующие расценки не всегда отражают реальные параметры зданий и могут не покрывать все затраты на содержание общего имущества. В Татарстане под управлением управляющих компаний находится 15 738 многоквартирных домов, а под управлением ТСЖ – 1 632, сообщили в инспекции.