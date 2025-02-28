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Глава Минпромторга РТ напомнил о важности создания архивов

Министр подчеркнул, что научные достижения необ...

pixabay.com

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На итоговой коллегии Минпромторга республики министр Олег Коробченко сообщил об утрате более четырёхсот научно-технических инженерных разработок, связанных с проектированием космического корабля «Энергия».

Он напомнил, что формирование архивных фондов является важной задачей для всех организаций, независимо от их формы собственности. В республике этой работой активно занимается Государственный комитет по архивному делу.

Министр подчеркнул, что научные достижения необходимо сохранить для будущих поколений. Однако, по его словам, многие ценные разработки были безвозвратно утеряны из-за того, что документы вовремя не передавались в архив.

Коробченко также отметил, что «Энергия» была способна выводить на орбиту грузы весом до 100 тонн, тогда как современные ракеты «Союз» рассчитаны лишь на 7 тонн.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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