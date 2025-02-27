Исследователи рассказали, что происходит в самый последний момент жизни

Наука продолжает изучать процессы, происходящие в теле и мозге человека в момент смерти.

Доктор Кэтрин Мэнникс сравнивает этот процесс с разрядкой батареи телефона: организм либо постепенно угасает, либо внезапно отключается.

Перед смертью у человека пропадает аппетит, а граница между сном и бодрствованием стирается. В некоторых случаях возможна агония – резкая попытка организма восстановить работу систем. Если этого не происходит, наступает клиническая смерть, при которой еще возможны реанимационные меры.

По мнению исследователей, после остановки сердца мозг остается активным около 30 секунд, в течение которых человек, вероятно, осознает происходящее. Околосмертные переживания могут длиться до трех минут и, возможно, связаны с переосмыслением прожитого.

Некоторые мозговые структуры продолжают работать еще около 10 минут, а последней отключается височная доля. Ученые полагают, что даже после остановки сердца умирающий способен слышать окружающих, поэтому важно оставаться рядом.

В последние мгновения жизни организм выделяет большое количество гормонов, снижающих тревогу и страх, после чего все системы окончательно прекращают работу. Об этом сообщает дзен-канал «Мир науки: интересное вокруг».

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