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В Подмосковье мужчины пытались надуть коллегу через задний проход

Группа сотрудников металлопрокатного предприяти...

Катя Царева

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Группа сотрудников металлопрокатного предприятия в Подмосковье решила провести сомнительный эксперимент, использовав кислородный баллон не по назначению. В качестве «объекта испытаний» выбрали 27-летнего Имомали, вставив ему шланг в задний проход.

Как сообщает Mash, последствия оказались серьезными: молодой человек практически сразу потерял сознание. Прибывшие медики диагностировали разрыв кишечника и экстренно доставили пострадавшего в больницу Павловского Посада.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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