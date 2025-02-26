В Подмосковье мужчины пытались надуть коллегу через задний проход

Группа сотрудников металлопрокатного предприятия в Подмосковье решила провести сомнительный эксперимент, использовав кислородный баллон не по назначению. В качестве «объекта испытаний» выбрали 27-летнего Имомали, вставив ему шланг в задний проход.

Как сообщает Mash, последствия оказались серьезными: молодой человек практически сразу потерял сознание. Прибывшие медики диагностировали разрыв кишечника и экстренно доставили пострадавшего в больницу Павловского Посада.