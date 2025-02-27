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Ледовое шоу Этери Тутберидзе состоится в Казани 13 апреля

«Team Tutberidze» приглашает вас на уникальное ...

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«Team Tutberidze» приглашает вас на ледовое шоу, которое выходит за рамки привычных представлений о фигурном катании. Здесь главное – не только сюжет, декорации и костюмы, а в первую очередь мастерство спортсменов. Каждое выступление – это отдельная история, в которой фигуристы демонстрируют сложнейшие элементы под впечатляющее световое сопровождение, создавая атмосферу магии на льду.

В шоу примут участие звезды российской сборной и ученики легендарных тренеров Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза. Среди них:

  • Двукратная серебряная призёрка Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева
  • Чемпионы Европы и двукратные чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
  • Двукратная чемпионка России и трёхкратная победительница финала Гран-при Аделия Петросян
  • Чемпионка России, двукратная победительница первенства страны и обладательница медалей юниорской серии Гран-при София Акатьева

Финальным аккордом станет зрелищный прыжковый батл, в котором фигуристы покажут элементы ультра-си. Комментировать соревнование будет Максим Траньков, добавляя событиям яркие эмоции и профессиональные комментарии.

Когда: 13 апреля 2025 года
Где: Казань, "Татнефть Арена"

Если вы увлекаетесь фигурным катанием или только начинаете открывать для себя этот вид спорта, не упустите шанс увидеть одно из самых впечатляющих событий года! «Team Tutberidze» обещает подарить зрителям незабываемые эмоции, сочетая грацию, скорость и мощь фигурного катания.

*Состав участников может измениться.

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