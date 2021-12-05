С 20 декабря в Татарстане перестанут действовать бумажные медотводы, все подобные справки должны быть до указанной даты переведены в электронный формат. Об этом заявили в республиканском Роспотребнадзоре.

Причина - утрата доверия, слишком много подделок выявляется сотрудниками санитарного ведомства.

На некоторых документах нет сроков действия медотвода, на других отсутствует личная подпись врача. Бумажные справки легко подделать.

"В связи с этим все медицинские отводы до 20 декабря будут переведены в электронный вид с присвоением республиканского QR-кода. С 20 декабря при проведении проверок мы будем учитывать только медотводы с QR-кодами", - отметила глава республиканского Роспотребнадзора Марина Патяшина.

Для оформления татарстанцам, имеющим бумажные медотводы, нужно обратиться в свою поликлинику.