В Казань прибыл член Общественной палаты РФ Илья Зотов, который решил лично проверить, как функционирует система QR-кодов в транспорте столицы Татарстана.

Зотов пришел к выводу, что такую систему проще совсем отменить, поскольку ничего из заявленного властями не работает на практике, сообщил он в своем Telegram-канале.

Проверку Илья Зотов провел 2 декабря, проехав на 4 различных маршрутах автобусов, на 1 троллейбусе и в метро в Казани.

Он отметил, что на четырех автобусных маршрутах QR-код у него вообще никто ни разу не спросил. В троллейбусе спросили, есть ли код, и после утвердительного ответа не стали его смотреть.

В метро коды просят предъявить при входе на станцию, но показать можно любой код, так как их не проверяют на соответствие каким-либо личным данным, сообщил Зотов.

Илья Зотов также дважды проехал в казанском такси, по его словам, водители там работают без масок.

"Прихожу к выводу, что вот эта вся имитация дела никому не нужна и ничего из заявленного не работает. Властям Татарстана лучше честно это признать и отменить QR-коды в транспорте", - заявил он.

Напомним, в Татарстане с 22 ноября текущего года для проезда в общественном городском и межмуниципальном транспорте были введены QR-коды о вакцинации, перенесенном заболевании или медотводе.